В аэропорту «Одесса» самолет выкатился за посадочную полосу

В международном аэропорту «Одесса» во вторник, 1 октября, самолет, прилетевший из Греции, при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, в 12.46 по киевскому времени в аэропорту «Одесса» совершил посадку чартерный рейс из Керкиры (Греция).

После посадки и пробега по полосе самолет марки GALX выкатился на грунт вправо от полосы.

На борту находилось 8 пассажиров, никто не пострадал. Повреждений воздушного судна не обнаружено. Самолет самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу.

Как пояснили в пресс-службе, пока самолет находился на взлетно-посадочной полосе (и за ее пределами) аэропорт около часа не принимал другие рейсы. В настоящее время ситуация стабилизирована - аэропорт работает в штатном режиме.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.