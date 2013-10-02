"Маг" через соцсети шантажировал гражданку Германии

В Виннице работники отдела борьбы с киберпреступностью задержали 40-летнего безработного, который требовал деньги у гражданки Германии, угрожая через социальные сети распространить информацию о ее личной жизни.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, к работникам милиции обратилась гражданка Германии с заявлением о том, что неизвестный на одном из социальных сайтов требует у нее деньги в сумме 600 долларов за неразмещение компрометирующей информации о ней. При этом женщина сообщила, что уже перечислила незнакомцу половину указанной суммы.

Как выяснилось в ходе расследования, незадолго до этого заявительница зарегистрировалась на одном из сайтов, где предоставлялись услуги по предвидению судьбы. У "мага" женщина искала советов по решению жизненных проблем и общалась с ним исключительно по Интернету, а за предоставленные услуги рассчитывалась мгновенными переводами.

Сопоставив все факты, заявительница заподозрила, что именно этот «маг» ее шантажирует, только на другом сайте. Подозрения потерпевшей подтвердили работники милиции, которые взялись за расследование этого дела. Оказалось, что и «маг», и шантажист – одно и то же лицо, и находится в Виннице. Злоумышленника вычислили по ІР-адресу, с которого отправляли угрозы.

Следственным отделом милиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 189 (вымогание) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения.