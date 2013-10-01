Волк, покусавший 3-х женщин, оказался больным бешенством

Волк, который 29 сентября, покусал трех женщин в селе Селезевка Овручского района Житомирской области, был болен бешенством.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарной медицины Житомирской области Владимир Висык.

По его словам, "экспертиза показала, что волк, искусавший вчера на Житомирщине людей, оказался бешеным".

При этом Висык сообщил, что в целом волк покусал трех людей, а контактировали с ним еще 6 человек.

Убитого волка вчера сожгли.

Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября под вечер в село Селезевка Овручского района Житомирской области забежал волк. Сначала он забежал в один двор, набросился на женщину, укусил ее за голову, руку и плечо, затем в другом дворе искусал еще двух женщин. Волка убили и передали на экспертизу. Две пострадавшие женщины обратились в травматологическое отделение Овручской центральной районной больницы.