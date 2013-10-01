На Винниччине от взрыва шины «БелАЗа» погиб человек

В Калиновском районе Винницкой области в результате взрыва шины «БелАЗа» один человек погиб, еще два – госпитализированы.

Как сообщили УНИАН УГСЧС в Винницкой области, 30 сентября в 12:05 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №19 г. Калиновки поступило сообщение о том, что в районную больницу были госпитализированы 52-летний житель с. Иванов с диагнозом «ушибленная рваная рана носа, носовой перегородки нижней носовой раковины» и 20-летный крановщик, получивший травмы лица и челюсти.

Еще один 48-летний водитель, житель с. Иванов погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы от удара о погрузчик.

Как выяснилось, несчастный случай произошел во время добычи гранита в ПАО «Ивановский специализированный карьер», когда во время ремонта колеса спецавтомобиля «БелАЗ» взорвалась шина.