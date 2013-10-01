В Киеве передано в суд дело об отравлении 43 детсадовцев

Столичными правоохранителями завершено расследование уголовного производства по факту массового отравления детей в детском саду №455 в Днепровском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепровского района столицы, в ходе досудебного расследования было установлено, что 43 ребенка заболели сальмонеллезом из-за ненадлежащего выполнения профессиональных и служебных обязанностей со стороны заведующей, старшей медсестры и повара детского заведения.

Сейчас прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении указанных работников. Их будут судить за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины.

Как напомнили в прокуратуре, с 19 по 22 июня текущего года 43 ребенка в возрасте от 3 до 6 лет после посещения детского сада №455 были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Установлено, что заболевание вызывал возбудитель, который выявили в куриных яйцах и вермишелевой запеканке.

Во время расследования было проведено 43 судебно-медицинских экспертизы, бактериологические исследования пищи, экспертиза СЭС, а также специальное исследование группового заболевания детей комиссией, назначенной управлением образования Днепровской РГА.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых налогом минимумов граждан или ограничения свободы сроком до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового.