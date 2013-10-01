В Донецке главврач за взятку осужден к 5 годам тюрьмы

В Донецке главный врач городской больницы за взятку осужден к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в ходе судебного следствия было установлено, что частный предприниматель обратился к главврачу городской больницы, чтоб заключить договор об установке в холле медучреждения автомата по продаже бахил. Однако медик сообщил, что заключение договора будет стоить 6 тыс грн.

После получения указанной суммы врач был задержан на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором Кировского районного суда г.Донецка подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

На этой неделе Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор суда первой инстанции без изменений, уточнили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.