В Киеве к отоплению подключили почти половину больниц

В Киеве 30 сентября к отоплению подключили почти половину детских садиков и больниц, школы будут подключать 2-4 октября.

Об этом во время прямого эфира на телеканале «Киев» рассказал председатель КГГА Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По его словам, в течение первого дня от официального старта отопительного сезона в столице, тепло пришло уже в 217 из 553 имеющихся в городе детских садиков и 13 из 25 школ-интернатов. К отоплению успели подключить уже половину медицинских заведений столицы. Тепло в 67 из 183 лечебных учреждений, прежде всего в роддомах, детских санаториях, перинатальных центрах и стационарах.

«В Киеве начался отопительный сезон: мы морально, технически и организационно к этому готовы. За первый день мы подключили к централизованному отоплению половину детских садиков, завтра эта работа будет завершена, на очереди – школы. Их будем подключать со среды до пятницы. Эта неделя очень напряженная, ведь параллельно к отоплению мы будем подключать и жилой фонд. Сегодня в городе развернуты полномасштабные работы. В «Киевэнерго» заверяют, что в течение недели будут завершены практически все объекты, где в настоящее время ремонтируют магистральные трубопроводы горячего водоснабжения», – отметил Попов.

Он также сообщил, что сегодня в столице остается 5% домов без горячей воды. В большинстве случаев «Киевэнерго» проводит масштабную замену старых труб. Еще часть – холодные, поэтому что до сих пор латают незначительные повреждения коммуникаций. Завершить эти работы должны в течение недели. На протяжении 7 дней должны быть подключены к отоплению и большинство жилых домов города.

Как отмечает КГГА, «отопительный сезон в столице начался на две недели раньше от общегосударственного графика впервые со времен Независимости. Такое решение было принято, учитывая прогнозы Гидрометцентра».

Как сообщал УНИАН, в соответствии с законодательством, отопительный сезон может начаться не 15 октября, а раньше, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней продержится на уровне плюс 8 градусов Цельсия.

30 сентября министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник заявил, что температурный режим на территории страны позволяет начинать отопительный период во всех регионах. На 30 сентября из 27 регионов централизованное отопление включили 14.