В Харьковской области с начала года усыновили более 100 детей

В Харьковской области за 9 месяцев 2013 года усыновили 103 ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника службы по делам детей ОГА Татьяну Печерских.

По ее данным, в том числе 91 ребенок усыновлен гражданами Украины, 12 детей – гражданами других государств. По возрастной категории граждане Украины усыновляют детей преимущественно до 5 лет.

«39 детей усыновлены до года, 27 детей усыновлены в возрасте 1-2 года, 21 ребенок - в возрасте 3-5 лет, 6 детей - в возрасте 6-10 лет, 10 детей - в возрасте 11-17 лет», - сказала Печерских.

Она отметила, что подавляющее большинство детей, усыновленных гражданами других государств, усыновили граждане США, Франции и Италии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 сентября, в Украине отмечался День усыновления.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко сообщил, что на сегодняшний день около 40 тысяч семей усыновили детей, почти 5 тысяч семей воспитывают 13 тысяч приемных детей. В 63 тыс. украинских семьях дети находятся на попечении.