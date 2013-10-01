В акватории Черного моря объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий объявлено в акватории Черного моря. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

“Днем 1 октября с сохранением 2 октября в акватории Черного моря, кроме восточных районов, ожидается усиление скорости ветра до 25-30 м/с, высота волн будет составлять 30-40 дм”, - сказано в сообщении.