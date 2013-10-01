Донетчина: 47 социальных объектов уже подключены к отоплению

Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий заявляет, что на сегодняшний день 47 социальных объектов в регионе уже подключены к отоплению и, несмотря на имеющуюся задолженность перед предприятиями теплокоммунэнерго, он не допустит срыва отопительного сезона в области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с журналистам.

«Учитывая холодную погоду, в области началось подключение. 47 объектов уже подключены, в основном это угольные котельные», - сказал глава ОГА.

Так, в Макеевке от котельных начато отопление в 14 школах, 14 детсадах и 3 больницах, также автономное отопление обеспечивает теплом 2 детсада в Артемовском районе и 7 - в Шахтерском районе. Кроме того, в Марьинском районе отапливаются 4 дошкольных и 3 общеобразовательных учреждения.

Вместе с тем, Шишацкий выразил обеспокоенность ситуацией с задолженностью области за потребленный газ в прошлый отопительный сезон.

«Угольные котельные будут подключать в первую очередь. Что касается газовых котельных – это, конечно, вопрос серьезный», - сказал Шишацкий, отметив, что за последние три года предприятия теплокоммунэнерго в регионе задолжали НАК «Нафтогаз Украины» около 1 млрд грн. По его словам, теперь руководители предприятий теплокоммунэнерго ведут переговоры с «Нафтогазом» по поводу выделения лимита области и в целом по вопросам подачи газа.

Но, несмотря на имеющуюся задолженность, Шишацкий заверил, что область вовремя вступит в новый отопительный сезон. «Я уверен, что мы найдем возможности, проведем необходимые переговоры и начнем отопление в первую очередь социальных объектов… Я не допущу, чтобы отопительный сезон сорвали, он начнется вовремя», - подчеркнул глава ОГА.