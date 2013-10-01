В Тернополе горела «Укрмедкнига»

В Тернополе сегодня горело издательство «Укрмедкнига».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 13.57 поступило сообщение о том, что в результате возгорания в подвальном помещении издательства «Укрмедкнига» Тернопольской государственной медицинской академии им. Горбачевского, на Площади Свободы, 1, в Тернополе, возникло сильное задымление, которое быстро распространилось по всем этажам здания.

Пожарно-спасательными подразделениями города в короткий срок ликвидировано возгорание. На месте происшествия работало звено газодымозащитной службы.

В ходе тушения пожара были эвакуированы 30 работников типографии, пострадавших нет. Учебный процесс не приостанавливался, поскольку здание используется в качестве производственного, отметили в ГСЧС.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.