В Виннице началась подача тепла в жилые дома

В Виннице сегодня, 30 сентября, началась подача тепла в жилые дома населению.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, причиной досрочного начала отопительного сезона стала низкая среднесуточная температура, которая на протяжении трех последних дней на территории города не поднималась выше 7 градусов. По прогнозам винницких синоптиков следующей ночью ожидается стремительное похолодание, и температура воздуха опустится еще ниже.

Согласно сообщению, по состоянию на 30 сентября, тепло в Винницкой области уже подается в 170 дошкольных и 95 средних учебных заведений, а также в 16 больниц и во все роддома.

Директор департамента образования и науки облгосадминистрации Игорь Ивасюк сообщил, что ситуация в отрасли мониторится ежечасно. «В понедельник-вторник планируется включить отопление во всех дошкольных заведениях. Во всех других заведениях образования отопление будет включено, когда температура воздуха в помещениях опустится ниже 18 градусов», - сказал он.

Директор департамента здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации Лидия Диденко отметила, что тепло уже подано во все детские санатории, роддома и отделения, а также в областную детскую больницу (в стационарные отделения заведений).

Как сообщал УНИАН, подача тепла в школы и детсады г. Винницы началась 25 сентября.

30 сентября вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул дал задание ускорить подключение объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению в связи с аномально холодной осенью.

Он отметил, что по данным Укргидрометцентра, на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в 20 регионах, в частности, и в Винницкий области.