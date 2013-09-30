Завтра на Харьковщине начнется отопительный сезон
18:10, 30 сентября 2013Новости регионов
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Распоряжение председателя ОГА
В Харьковской области отопительный сезон начнется 1 октября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение сегодня, 30 сентября, подписал председатель ОГА Михаил Добкин.
Он отметил, что отопление будет включено в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и ниже.
Губернатор подчеркнул, что в первую очередь отопление будет включено на объектах социальной сферы.
Как сообщал УНИАН, в Харькове отопительный сезон в больницах, учебных заведениях и других учреждениях социально-культурной сферы начался сегодня, 30 сентября.
Отопления в жилых домах планируют включить 4 октября.
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