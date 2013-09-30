Завтра на Харьковщине начнется отопительный сезон

В Харьковской области отопительный сезон начнется 1 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение сегодня, 30 сентября, подписал председатель ОГА Михаил Добкин.

Он отметил, что отопление будет включено в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и ниже.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь отопление будет включено на объектах социальной сферы.

Как сообщал УНИАН, в Харькове отопительный сезон в больницах, учебных заведениях и других учреждениях социально-культурной сферы начался сегодня, 30 сентября.

Отопления в жилых домах планируют включить 4 октября.