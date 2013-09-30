В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 1-6 октября

В Крыму местное управление ГосЧС объявило штормовое предупреждение на 1-6 октября из-за ожидаемого резкого ухудшения погоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба крымского управления ГосЧС, 1-3 октября - сильные, местами очень сильные дожди, в горах возможен снег, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами - до 30 м/с.

4, 5, 6 октября ожидается снижение ночных температур воздуха от 6 до 1 градусов тепла, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до 3 градусов мороза.

«Спасатели призывают граждан быть осторожными во время непогоды, и соблюдать правила безопасности во время ливня и сильного ветра. Особое внимание стоит уделить безопасности детей и пожилых людей», - говорится в сообщении.