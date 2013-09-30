Завтра начнется подключение жилых домов Киева к отоплению

Технологический процесс подключения сетей жилищного фонда Киева к централизованному отоплению начнется 1 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь сегодня, 30 сентября, во время заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«Учитывая, что, по прогнозам синоптиков, вплоть до 4 октября среднесуточная температура внешнего воздуха не будет превышать 8 градусов Цельсия, решено начать технологический процесс подключения жилищного фонда к централизованному отоплению уже завтра. Чтобы все киевляне были с теплом, технологически на подключение нам необходима как минимум неделя», - отметил во время заседания штаба первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

В то же время он сказал, что на сегодняшний день без горячей воды остается около 500 домов, где сейчас активно работают специалисты «Киевэнерго». «До 85% этих домов будут с горячей водой сроком до 5 октября, остальные – 10-12 октября», – заверил Голубченко.

Он также сказал, что подключение к централизованному отоплению социальной сферы запланировано закончить к среде, 2 октября.

Голубченко поручил первым заместителям глав районных госадминистраций лично проверить, отвечает ли температура в подключенных к централизованному отоплению учреждениях установленным нормам.

По информации ПАО «Киевэнерго», по состоянию на 30 сентября к центральному отоплению подключено 34 объекта социальной сферы по их заявкам. В частности, 33 лечебных заведения (стационары, роддома, поликлиники) и 1 объект социальной сферы.

Как сообщалось, подключение систем теплоснабжения в столице проходит в 3 этапа, начиная с 30 сентября. Первый этап – подключение детсадов, роддомов и больниц, второй – общеобразовательных учебных заведений в соответствии с их заявками, третий - жилых домов и административных зданий учреждений и организаций (по заявкам их руководителей).