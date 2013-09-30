На Кировоградщине 6 человек отравились грибами

В Кировоградской области шесть человек отравились грибами во время празднования крестин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, в Гайворонскую центральную районную больницу госпитализировано 6 жителей г. Гайворон с предварительным диагнозом «отравление грибами».

По сообщению, местные жители 29 сентября вместе отмечали крещение ребенка и употребляли в пищу дикорастущие грибы, собранные в лесополосе накануне празднования. Всего на крестинах было 10 человек. Среди потерпевших 3 женщин и 3 мужчин в возрасте от 52 до 27 лет. Состояние здоровья средней степени тяжести.