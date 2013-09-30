Чернигов принял решение о создании двух центров ПМСП

Черниговский городской совет принял решение о создании двух центров первичной медико-санитарной помощи, что положило начало реформе медицины в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение на очередной сессии городского совета 30 сентября проголосовали 28 депутатов городского совета, против – 9, воздержались – 4 (Черниговский городской совет насчитывает 50 депутатов - УНИАН).

В соответствии с принятым документом, центры созданы как коммунальные учреждения, утверждены их уставы. Управлению здравоохранения городского совета поручено, в связи с реформированием, утвердить штатные расписания учреждений на 2013 и 2014 года.

Центр первичной медико-санитарной помощи №1 будет оказывать помощь жителям Новозаводского района города (его местонахождение – ул. Пирогова, 15, – здание детской поликлиники №1). Ориентировочно центр будет обслуживать 150 тыс. жителей города.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 будет оказывать помощь жителям Деснянского района и части улиц Новозаводского районов города (местонахождение – ул. Рокоссовского, 47, – здание детской поликлиники № 2). Ориентировочное количество населения, которое будет обслуживать центр, – 146 тыс. чел.

Представляя документ, начальник управления здравоохранения городского совета Юрий Бойко отметил необходимость принятия решения, поскольку центры станут единственными учреждениями, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь и финансироваться из городского бюджета. Основной целью реформы, по его словам, является повышение эффективности и доступности медицинских услуг.

В то же время депутаты от оппозиции критиковали проект решения и призывали коллег не голосовать за него. Отдельные депутаты предлагали отсрочить рассмотрение этого вопроса, поскольку они не нашли одобрительных отзывов по предложенным изменениям у врачей. Руководитель профильной комиссии горсовета, врач Лариса Кадина выразила сомнения относительно улучшения диагностики, улучшения качества медицинских услуг, а также указала на то, что реформирование не касается ведомственной медицины.

Городской голова Александр Соколов подчеркнул, что принятие этого решения крайне необходимо, поскольку будет учитываться при финансировании медицины города в следующем году. Он также отметил, что рабочая группа Черниговского горсовета изучала опыт проведения реформирования медицины в пилотных областях и других городах страны. "Предложенный вариант является самым оптимальным, и не идти в ногу со всей страной мы не можем", - отметил городской голова. Он добавил, что на Черниговщине города областного подчинения уже приняли соответствующие решения.