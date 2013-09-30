В Днепропетровске суд приговорил медсестру к году тюрьмы

Индустриальный районный суд Днепропетровска на прошлой неделе приговорил к году лишения свободы медсестру частной клиники - Центра комплексной медицины для детей «Будь здоров» за причинение ожогов полугодовалому ребенку.

По информации прокуратуры Днепропетровска, в сентябре прошлого года в частную клинику для проведения дочери физиотерапевтической процедуры «парафиновые аппликации» обратилась местная жительница.

«Данную процедуру медицинская сестра не имела права проводить, еще и провела ее крайне небрежно - вместо назначенных врачом «парафиновых аппликаций» применила гелиевые грелки», - сообщили в прокуратуре.

В результате действий медсестры девочка получила телесные повреждения средней степени тяжести в виде ожоговых ран.

Суд признал медсестру виновной по ст. 138 Уголовного кодекса Украины (незаконная лечебная деятельность) и назначил наказание в виде года лишения свободы.

Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Индустриального района.