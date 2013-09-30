В Житомире собирали деньги для детей с фенилкетонурией

В Житомире на майдане Королева прошел благотворительный концерт, организаторы которого собирают средства для детей, больных фенилкетонурией.

Как сообщили УНИАН в Житомирском городском совете, сейчас в Житомире официально фенилкетонурией болеет 18 детей.

Концерт организовали активисты благотворительного фонда «Помоги, - это просто!» вместе с городской властью в поддержку детей-инвалидов.

Деньги будут направлены на адресную помощь больным фенилкетонурией детям, - приобретениие реабилитационного оборудования, обследования маленьких житомирян за рубежом.

Справка УНИАН. Фенилкетонурия - наследственное заболевание, которое приводит к нарушению обмена веществ и, как следствие, к недоразвитию организма ребенка. При своевременном диагностировании помочь может правильная диета и специальное питание.