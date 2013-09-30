Сегодня в Киеве включат тепло в больницах и детсадах

Сегодня, 30 сентября, в Киеве теплоноситель подадут в роддома, лечебные учреждения, дошкольные и учебные заведения с круглосуточным пребыванием детей.

Об этом на расширенном аппаратном совещании сказал председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, сообщили УНИАН в КГГА.

«Отопительный сезон в сентябре мы начинаем впервые, ведь погода диктует свое правила. Поэтому решено, что сегодня к централизованному отоплению будут подключены объекты социальной сферы, а затем потеплеет и в жилых домах. Учитывая, что подключение происходит после того, когда детсад или школа подаст соответствующее заявление в «Киевэнерго», просьба к председателям райгосадминистраций и руководителям департаментов ускорить эту процедуру», – сказал Попов.

Он добавил, что на этой неделе синоптики прогнозируют минусовую температуру, поэтому в ближайшее время будет решено, когда именно начать подачу теплоносителя в жилища киевлян.

Первые объекты к централизованному отоплению ПАО «Киевэнерго» подключило 27 сентября – это 8 больничных учреждений и два роддома.