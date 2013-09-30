В Крыму два дня ищут 75-летнего грибника

В Крыму продолжаются поиски грибника, пропавшего 28 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 29 сентября в 11.40 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что 28 сентября из с. Строгановка Симферопольского района ушел в лес собирать грибы и не вернулся гражданин 1938 года рождения.

В 12.40 спасатели начали поиск пропавшего грибника, обследовано около 6 кв. км лесной местности, но пропавший не был найден.

В настоящее время поиски продолжаются.