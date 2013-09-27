Через суд требуют вернуть государству базу отдыха «Дубки»

Бориспольская межрайонная прокуратура обратилась в Киевский окружной административный суд с исковым заявлением об отмене противоправных решений Головуровского сельского совета и восстановлении нарушенных прав и интересов государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что в 2007 году сельсовет принял решение об оформлении права собственности публичного акционерного общества «Автотранспортное акционерное содружество «Славутич-Борисполь» на объекты имущественного комплекса базы отдыха «Дубки» в селе Кийлов. На основании указанного решения обществу выдано свидетельство на право собственности на недвижимое имущество.

По данным прокуратуры, указанная база отдыха относится к объектам государственной собственности, приватизация которых должна проходить в порядке, определенном законами Украины «О приватизации государственного имущества» и «О приватизации небольших государственных предприятий (малая приватизация)». Органом, уполномоченным распоряжаться указанным объектом, является Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Киевской области, а переход права собственности на объекты государственной собственности должен происходить на оплатной основе и на основании соответствующих правовых документов.

Однако Головуровский сельский совет фактически подменил соответствующий орган государственный власти и принял решение об оформлении права собственности ПАО «Атасс-Борисполь» на государственное имущество.

Кроме того, ПАО «Атасс-Борисполь» приобрело право собственности на базу отдыха «Дубки», не уплатив ни копейки в государственный или коммунальный бюджет, что является грубым нарушением требований законодательства и интересов государства.

Поэтому Бориспольская межрайонная прокуратура обратилась в Киевский окружной административный суд с исковым заявлением об отмене противоправных решений Головуровского сельского совета.