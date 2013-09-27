Фонд Ахметова и Мирча Луческу открывают детдом семейного типа

29 сентября 2013 года, накануне Дня усыновителя (30 сентября), в Донецке состоится открытие детского дома семейного типа (ДДСТ) Рудых. Елена и Евгений Рудых воспитали двух родных детей – 19-летнюю дочь и 22-летнего сына, а два года назад приняли в семью сестричек-тройняшек – Веру, Надежду и Любовь. На этой неделе семья пополнилась еще тремя детьми – в новый дом переедут маленькие Влад, Лера и Аня.

Просторный дом со своей территорией, который соответствует всем требованиям ДДСТ, по соседству со школой и детским садом, удобной транспортной развязкой, был куплен тренером ФК «Шахтер» Мирчей Луческу. Будучи партнером фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» по программе «Сиротству – нет!» и разделяя мнение о важности семьи для ребенка, Луческу продолжил традицию прошлого года – тогда тренер ФК «Шахтер» приобрел дом для семьи Зарецких.

Поиск дома, ремонтные работы и обустройство помещений, а также помощь в оформлении ДДСТ взял на себя фонд «Развитие Украины». Фонд искал кандидатов на открытие второго ДДСТ и познакомился с семьей Рудых во время подготовки фотовыставки «Навстречу счастью», в которой приняли участие приемные семьи области.

Приглашаем представителей СМИ принять вместе с нами участие в торжественном открытии детского дома семейного типа Рудых.

В мероприятии примут участие тренер ФК «Шахтер» Мирча Луческу, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный, руководитель программы «Сиротству – нет!» фонда Дарья Касьянова, а также футболисты.

Аккредитация по тел.: +38 050 347 22 61.

Для журналистов будет организован трансфер от стадиона «Донбасс Арена». Встреча у Fan Café «Донбасс Арены» в 9:50.

Пресс-служба фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»