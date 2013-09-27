В Харькове на объектах соцсферы включили отопление

В Харькове из-за снижения температуры воздуха на объектах социальной сферы включили отопление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, сегодня, 27 сентября, КП «Харьковские тепловые сети» начало подачу тепла в больницы, роддома, детские сады и школы.

С момента начала пуска тепла все объекты социальной сферы города Харькова будут подключены в течение трех дней.