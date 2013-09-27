В Днепропетровске подвели итоги проекта «Семья для ребенка» и обсудили новые технологии устройства ребенка в семью

26 сентября, накануне Дня национального усыновления, в Днепропетровске состоялся круглый стол на тему «Внедрение новых социальных технологий обеспечения и развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, предупреждение социального сиротства».

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Днепропетровской областной государственной администрации, который направлен на снижение численности детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в интернатных учреждениях Днепропетровской области за счет усыновления и устройства детей в семейные формы воспитания.

Открывая мероприятие, первый заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Анатолий Крупский подчеркнул: «Сегодня на национальном уровне стоит задача – чтоб все дети были в семье, чтобы развивались семейные формы воспитания как альтернатива интернатам. И благодаря фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» и нашему совместному проекту «Семья для ребенка» уже больше 2/3 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в области усыновлены или находятся в приемных семьях, детских домах семейного типа. Наша задача на будущее – чтоб у каждого ребенка была семья, лучшая, проверенная и правильная».

Начиная с мая 2011 года, Днепропетровская область взяла курс на новый формат решения вопроса сиротства – устройство ребенка в семейные формы воспитания. За период существования проекта «Семья для ребенка» область стала лидером по семейным формам воспитания: на 847 человек увеличилось число детей, воспитывающихся в приемных семьях (ПС) и детских домах семейного типа (ДДСТ) (по состоянию на 01.01.2011г. – 711 детей и 01.09.2013г. – 1558 детей). При помощи фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» создано 22 ДДСТ, а 54 семьям из ПС/ДБСТ оказана материальная помощь.

Дарья Касьянова, руководитель программы «Сиротству-нет» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Подводя итоги совместного проекта, могу сказать, что сейчас, накануне Дня усыновления мы чувствуем гордость и радость за то, какое количество детей нашли свои новые семьи. С другой стороны, это большая ответственность за судьбы этих детей. Поэтому 30% от всего бюджета проекта было потрачено на обучение социальных работников и курсы для приемных родителей. Всего же, начиная с 2011 года, фонд вложил в проект 21 млн. грн. Таких проектов нет ни в одной другой области Украины, и мы будем продолжать работать над решением проблемы сиротства в области».

Кроме помощи в устройстве детей в семьи, работа ведется в направлении предупреждения социального сиротства, особое внимание уделяется взаимодействию с семьями в сложных жизненных обстоятельствах. По статистике в области из 9 тыс. детей-сирот 6,5 тыс. «осиротели» при живых родителях. Именно поэтому особый акцент в регионе делается на популяризации семейных ценностей, чтобы предупредить отказ матерей от новорожденных детей, ведется информационная кампания в родильных домах и в больницах, работают консультационные пункты территориальных центров социальных служб.

Немаловажным направлением реализации программы является разработка системы предотвращения негативных ситуаций в приемных семьях, обучение приемных родителей и усыновителей, подготовка потенциальных родителей. Также в Днепропетровской области ведется работа по обучению социальных работников.

Отец Андрей Пинчук, глава правления благотворительной организации «Сияние радуги», родитель-воспитатель в детском доме семейного типа: «Многие люди имеют желание создать семью или детский дом семейного типа. Дети приходят туда уже со своим негативными опытом, с недоверием. И одного желания создать семью крайне мало – нужна поддержка государства, общества и общественных организаций. Еще в 2011 году Александр Вилкул, на тот момент губернатор Днепропетровской области, подписал меморандум о сотрудничестве с фондом «Развитие Украины» с целью реформирования интернатных учреждений области. За 3 года Днепропетровская область стала лидером по устройству детей в семьи. При этом ведется активная работа по сопровождению новосозданных семей».

Пресс-служба Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»