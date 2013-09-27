Больницы в Киеве подключают к отоплению по их заявкам

ПАО «Киевэнерго» начало подключение столичных больничных заведений и роддомов к централизованному отоплению по их заявкам. По состоянию на 27 сентября к отоплению уже подключено 8 больничных заведений и 2 роддома, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Подключение проходит при условии представления соответствующей заявки руководителя объекта в «Киевэнерго» и готовности внутридомовых сетей потребителя, отмечается в сообщении.

«На сегодняшний день «Киевэнерго» технологически готово к началу отопительного сезона. Учитывая слишком холодную как для сентября погоду, мы уже осуществляем подключение потребителей к теплу по их заявками», – сообщил генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко.

Что касается жилищного фонда, то подключение потребителей будет происходить согласно графику на основании распоряжения КГГА, говорится в сообщении. Запуск теплоносителя – сложный и ответственный технологический процесс. Поэтому подключение потребителей будет осуществляться, как и в предыдущие годы, в течение недели поэтапно во всех районах столицы.

Как напомнил генеральный директор, необходимым условием своевременного начала отопительного сезона является также готовность внутридомовых систем потребителей и наличие необходимых лимитов газа от НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении напоминают, что столичная власть приняла решение начать отопительный сезон в Киеве с 30 сентября. Подключение систем теплоснабжения будет проходить в три этапа. Сначала тепло будет подано в детские сады, учебные заведения с круглосуточным пребыванием детей и лечебные учреждения. Затем – в общеобразовательные учебные заведения по заявкам их руководителей. После этого включат отопление и в жилых домах, административных зданиях учреждений и организаций (также по заявкам их руководителей).