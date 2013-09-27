В Полтаве в мусорном баке нашли малыша

В Полтаве 26 сентября в 18.00 в мусорном баке на улице Фрунзе полтавчанка нашла новорожденную девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Полтавы, женщина, которая вышла выбросить мусор, нашла новорожденного ребенка. Младенец с не отрезанной пуповиной лежал в сумке. Ребенка сражу же госпитализировали в реанимацию детской больницы. Состояние девочки стабильное, патологий не выявлено.

На место происшествия выезжали прокурор Полтавы и его заместитель, работники органов внутренних дел.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией уголовного преступления - ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины.

"Проводятся первоочередные следственные действия и розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления»,- сказано в сообщении пресс-службы.