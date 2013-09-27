Коростышевский райсовет решил реорганизовать райбольницу

Коростышевский районный совет, несмотря на протесты, принял решение о реорганизации районной больницы.

Как передает корреспондент УНИАН 26 сентября большинство депутатов, присутствующих на сессии, проголосовали за принятие решения №440 «О создании коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи» Коростышевского района» на базе Коростышевской районной больницы.

Поскольку во время сессии районного совета под его стенами проходила акция протеста сторонников ВО «Свобода» и местных жителей, к участникам вышли руководители районной власти и депутаты. Они сообщили, что реформирование медицины является важным и нужным. Также отмечалось, что элементы реформирования в районе начали вводить еще задолго до начала этого процесса в стране, поэтому на сегодняшний день уже есть определенный опыт его проведения.

Представители власти рассказали, что инициированное Президентом Украины реформирование медицинской отрасли предусматривает, в первую очередь, повышение доступности медицинских услуг для пациента, улучшение их качества – чтобы ими были довольны те, кому они предоставляются.

Реформой, в частности, предусмотрено, что пациенты должны, прежде всего, обратиться к врачу общей практики – семейной медицины, который сформирует медицинский маршрут каждого отдельного человека.

В целом же, сказали руководители района, Житомирская область имеет большой потенциал из воплощения реформы, ведь в регионе значительно раньше, чем в других областях Украины, началась подготовка семейных врачей.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной организации ВО «Свобода», она намерена обжаловать указанное решение райсовета в суде как «противоречащее интересам общества Коростышевского района».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, в Коростышеве Житомирской области около 200 человек пикетировали сессию райсовета, выступая против реорганизации Коростышевской районной больницы, судьбу которой сегодня должна была решить сессия райсовета.

Участники митинга делегировали на сессию своего представителя - народного депутата Украины, члена ВО ”Свобода” Александра Мирного. Охрана райсовета не пропускала Мирного на сессию и участники митинга пытались взять помещение райсовета штурмом. После длительных переговоров депутата на сессию пропустили. На сессию не пропустили несколько журналистов. Представитель власти сообщил прессе, что ”аккредитация на сессию закончилась вчера”.

По факту штурма Коростышевского райсовета участниками митинга против закрытия больницы открыто уголовное производство по ст. 296 УКУ (хулиганство). Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Коростышевского района. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.