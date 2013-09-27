В Луганской области - рекордное количество льготников

Прокуратура Луганской области заинтересовалась данными должностных лиц предприятий-перевозчиков города Ровеньки, согласно которым один водитель обслуживает за день около 15 тыс. льготников.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, по результатам проверки состояния соблюдения требований законов в сфере возмещения расходов предприятиям автомобильного транспорта на перевозку льготных категорий граждан прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере выявлен факт предоставления неподтвержденной информации. Речь шла об осуществленных перевозках льготников должностными лицами одного из предприятий-перевозчиков города Ровеньки и использовании этих данных должностными лицами городского совета для расчета суммы компенсации из бюджета.

В соответствии с информацией только одного перевозчика, среднедневное количество перевезенных льготников составляет около 15 тыс. человек, или более 60 процентов от общего количества граждан льготных категорий, в том числе людей преклонного возраста и ограниченных в передвижении. При этом предоставленные данные не были подтверждены документально и не проверялись, говорится в сообщении.

После проработки соответствующих документов и опроса причастных должностных лиц, которыми принималось решение о выплате компенсации, прокуратурой начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).