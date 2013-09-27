На Херсонщине 2 взрослых и 3 детей отравились грибами

В Херсонской области пять человек госпитализированы из-за отравления грибами.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

31-летняя женщина и 40-летний мужчина находятся в реанимационном отделении Чаплынской районной больницы.

Трое детей - 10-месячная девочка и двое 11-летних мальчиков - находятся в Херсонской детской областной больнице. Девочка пока пребывает в диагностическом отделении, мальчики - в реанимационном отделении больницы.

По состоянию на 7 утра 27 сентября состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.