На Херсонщине 2 взрослых и 3 детей отравились грибами
11:32, 27 сентября 2013Новости регионов
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Госпитализированы
В Херсонской области пять человек госпитализированы из-за отравления грибами.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
31-летняя женщина и 40-летний мужчина находятся в реанимационном отделении Чаплынской районной больницы.
Трое детей - 10-месячная девочка и двое 11-летних мальчиков - находятся в Херсонской детской областной больнице. Девочка пока пребывает в диагностическом отделении, мальчики - в реанимационном отделении больницы.
По состоянию на 7 утра 27 сентября состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
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