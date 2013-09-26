В Виннице в детсадах, школах, больницах включили отопление

В Виннице с 25 сентября теплоснабжающие организации города начали подачу тепла в детские сады, школы и больницы.

Как сообщает управление по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, подача тепла началась из-за похолодания. КП «Винницагортеплоэнерго» и другие теплоснабжающие организации начали обогревать учреждения в соответствии с заявками, поступающими от их руководителей.

На данное время уже отапливаются 5 школ и 17 детских садов, городская клиническая больница №3, роддома №1 и №2.

Как сообщили в КП «Винницагортеплоэнерго», до конца дня они запустят тепло еще в трех школах и четырех садиках.

Жилые же дома начнут отапливать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет держаться ниже отметки +8 градусов.