В Киеве самолет попал в ДТП на Жулянском мосту
17:41, 26 сентября 2013Новости регионов
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Водитель авто засмотрелся на самолет
Сегодня небольшой самолет и легковой автомобиль попали в ДТП на Жулянском мосту в Киеве.
Как пишет «Комсомольская правда в Украине», самолет (предварительно - АН-28) перевозили с помощью буксира с аэродрома "Чайка" на Петропавловской Борщаговке в музей авиации на территории аэропорта "Киев" в Жулянах.
По одной из версий, водитель автомобиля "Шкода Фабия" засмотрелся на проезжающий мимо самолет и столкнулся с джипом.
Издание отмечает, что сотрудники ГАИ выясняют, виновны ли буксировщики летательного аппарата в аварии.
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