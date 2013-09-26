В Киеве самолет попал в ДТП на Жулянском мосту

Сегодня небольшой самолет и легковой автомобиль попали в ДТП на Жулянском мосту в Киеве.

Как пишет «Комсомольская правда в Украине», самолет (предварительно - АН-28) перевозили с помощью буксира с аэродрома "Чайка" на Петропавловской Борщаговке в музей авиации на территории аэропорта "Киев" в Жулянах.

По одной из версий, водитель автомобиля "Шкода Фабия" засмотрелся на проезжающий мимо самолет и столкнулся с джипом.

Издание отмечает, что сотрудники ГАИ выясняют, виновны ли буксировщики летательного аппарата в аварии.

kp.ua