Завтра днем в Киеве дождей не прогнозируют

В пятницу, 27 сентября, в Киеве и столичной области днем без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, по Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью - дождь, днем - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 9-11°.

26 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 14-18°, в районе Феодосии - 10°, Одессы - 11°; в Днепре возле Киева - 13°.

Как сообщал УНИАН, завтра по Украине облачно с прояснениями. Ночью - дожди, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях - местами сильные дожди (в западных областях небольшие), днем в большинстве районов Левобережья и в Крыму - дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с, в горах Крыма - 25-28 м/с.

Температура ночью - 3-8° тепла (в западных областях - 1-6° тепла, местами на почве, в Карпатах и в воздухе заморозки 3-0°), днем - 7-12° тепла. В южных, Донецкой и Луганской областях ночью - 6-11°, днем - 12-17°; в Крыму ночью - 11-16°, днем - 15-20° тепла.