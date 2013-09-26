В Крыму на завтра объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление ГСЧС объявило штормовое предупреждение на пятницу из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, 27 сентября местами ожидаются сильные дожди, грозы, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, в горах - 25-28 м/с.

Спасатели просят жителей региона и туристов не выходить в горы, во время дождя и ветра не стоять возле высоких старых деревьев и недостаточно закрепленных конструкций, находясь дома во время грозы, закрыть окна и двери балконов.

"Без необходимости не следует включать большое количество электроприборов. Особое внимание во время непогоды стоит уделить безопасности детей и пожилых людей", - отмечают в ГУ ГСЧС.