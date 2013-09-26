Тернопольщина: председатель ВКК выдавал липовые справки

В Тернопольской области разоблачили председателя врачебно-консультационной комиссии (ЛКК), который выдавал недостоверные справки о состоянии здоровья.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, уже доказано, что заместитель главного врача райбольницы, председатель врачебно-консультационной комиссии выдал два недостоверных заключения о невозможности работников по состоянию здоровья выполнять свои функциональные обязанности. Причем удостоверив документ собственной подписью, подпись другого члена комиссии должностное лицо подделало.

Такие действия председателя ЛКК дали основания для освобождения двух работников от должностей по состоянию здоровья и назначения им пенсий. Эти люди успели необоснованно получить из бюджета Пенсионного фонда Украины более 80 тыс. грн.

По факту выдачи недостоверных заключений на этой неделе открыто уголовное производство. Правоохранители проверяют правомерность выдачи других справок, к которым было причастно это должностное лицо.

По неофициальным данным, разоблачили председателя Гусятинской ВКК.