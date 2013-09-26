В Киеве автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Киеве автомобиль Государственной службы охраны сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Департамента Государственной службы охраны при МВД Украины, 25 сентября в 20.00 в дежурную часть Управления ГСО при Главном управлении МВД Украины в Киеве из дежурной части Днепровского отдела ГСО поступила информация о дорожно-транспортном происшествии – на улице Вербицкого служебный автомобиль «ВАЗ 21093» указанного отдела ГСО совершил наезд на пешехода.

Сообщается, что около 19.48 наряд спецподразделения групп задержания Днепровского ОГСО двигался со стороны улицы Тростянецкая в направлении улицы Декабристов. На нерегулируемом пешеходном переходе на проезжей части дороги вдруг появилась женщина. В результате столкновения с автомобилем жительница Киева, 1987 году рождения, получила телесные повреждения.

Как сообщается, милиционеры ГСО вызвали карету скорой медицинской помощи, в то же время пытаясь оказать первую помощь потерпевшей. Пострадавшая была доставлена в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Предварительно ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ключевой кости правой руки и многочисленные ушибы тела. В настоящее время женщина госпитализирована.

Столичной Государственной службой охраны оказана материальная помощь потерпевшей, необходимая для надлежащего лечения. Продолжается служебная проверка обстоятельств инцидента, говорится в сообщении.