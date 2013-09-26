Житомирщина: в Коростышеве выступают против медреформы

В Коростышеве (Житомирская область) около двухсот человек пикетируют сессию райсовета, выступая против медицинской реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит под лозунгом "Нет - диктатуре", "Мы - против закрытия больницы!".

В мероприятии принимают участие активисты Житомирской районной организации ВО "Свобода" и местные жители.

Выступающие на митинге рассказали, что акция проходит в знак протеста против реорганизации Коростышевской районной больницы, судьбу которой сегодня должна решить сессия райсовета.

Участники митинга делегировали на сессию своего представителя - народного депутата Украины, члена ВО "Свобода" Александра Мирного.

Охрана райсовета не пропускала Мирного на сессию и участники митинга пытались взять помещение райсовета штурмом. После продолжительных переговоров депутата на сессию пропустили.

На сессию не пропустили нескольких журналистов. Представитель власти сообщил прессе, что "аккредитация на сессию закончилась вчера".

Акция протеста продолжается. Представители власти к пикетирующим пока не выходили.