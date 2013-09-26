На Прикарпатье из-за отравления грибами умер 1 человек

На Прикарпатье из-за отравления грибами 1 человек умер, двое - госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области, 24 сентября в 06:36 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №7 города Коломыи поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи о том, что 23 сентября в 23.55 в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы с диагнозом «отравления грибами» госпитализированы трое жителей села Подгайчики Коломыйского района: 76-летняя женщина, ее 48-летний сын и их 61-летний родственник. Как выяснилось, в тот день люди, насобирав в лесу грибов, приготовили из них блюдо и употребили. Вечером у пострадавших ухудшилось самочувствие и они вызвали скорую медицинскую помощь. После проведения реанимационных мероприятий 76-летняя женщина умерла в Коломыйской центральной районной больнице. Двое других пострадавших сейчас госпитализированы в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Состояние больных - средней тяжести.