В Одессе распространяли курительные смеси с психотропами

В Одессе сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Одесского городского управления милиции задержали двух подозреваемых в распространении в городе курительных смесей с содержанием особо опасного психотропного вещества АКВ-48.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела БНОН Юрий Безуглов. По его словам, сотрудники милиции провели санкционированные обыски в одном из торговых киосков Суворовского района, а также в квартирах двух одесситов, один из которых подозревается в организации противозаконной деятельности, а второй - в реализации запрещенных средств.

В ходе обысков изъято около 5 тыс доз различных психоактивных веществ, которые продавались под видом курительных смесей, оберегов, солей для ванн. Также изъяты деньги в сумме почти 1 млн грн.

Задержанные - 1986 и 1987 годов рождения. В отношении них начато уголовное производство по ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

За данный вид правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщил Юрий Безуглов, изъятые вещества направлены на экспертизу в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, а также - в аналогичные учреждения других регионов Украины, чтобы получить объективную и точную информацию о химическом составе зелья.