В Виннице во время пожара в доме спасено 12 человек

В Виннице во время пожара в жилом доме спасено 12 человек, из них двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в 2.04 в Управление ГСЧС в Винницкой области поступило сообщение о пожаре в кладовочном помещении между 8 и 9 этажом жилого дома по просп. Юности, 22.

Кладовка самовольно оборудована жителями дома в техническом помещении, в котором расположен неиспользуемый мусоропровод.

Во время тушения пожара подразделениями УГСЧС спасено по лестничной клетке 12 человек, из них 2 детей. Всего эвакуировано из подъезда 32 человека.

Огнем уничтожены кладовочные помещения с 3-го по 9-й этаж. Огонь распространялся через мусоропровод и отверстия вокруг него.

Пожар ликвидирован в 3.50.

Вследствие пожара погибших и травмированных нет.

Убытки и причина пожара устанавливаются.