В Житомирской области мужчина случайно ранил себя из ружья

В Житомирской области вчера мужчина случайно выстрелил в себя, собравшись на охоту.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Наталья Тимчук.

По ее словам, следственным отделом Чудновского райотдела милиции областного УМВД вчера начато досудебное расследование по факту огнестрельного ранения 28-летнего мужчины, которое произошло в результате неосторожного обращения с оружием. По предварительным данным, потерпевший нечаянно ранил себя в живот из охотничьего ружья.

Около 16 часов 24 сентября в Чудновскоий райотдел УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что в Чудновскую районную больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением живота. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия.

По предварительным данным, 28-летний местный житель, отправившись на охоту, нарушил элементарные правила обращения с оружием. Очевидно, именно это и стало причиной трагедии: пытаясь достать ружье со дна гужевой повозки, человек взял оружие за ствол и опрометчиво потянул на себя, что и привело к выстрелу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Раненого, чье состояние врачи сейчас оценивают как тяжелое, прооперировано.

Как сообщил заместитель начальника - начальник милиции общественной безопасности УМВД Украины в Житомирской области Юрий Лебедь, с начала этого года в Житомирской области работники милиции изъяли из незаконного оборота 66 единиц оружия и более 1000 шт боеприпасов, 28 человек привлечены к административной ответственности.

Справка УНИАН. Согласно ст.263 Уголовного кодекса Украины за ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения определено наказание лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.