Презентовали программу мониторинга питания в детсадах

В течение трех месяцев во всех детских садиках столицы заработает электронная программа мониторинга питания в дошкольных учебных заведениях. Об этом во время презентации новейшего электронного ресурса сообщил заместитель председателя КГГА Виктор Корж, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В течение лета программу испытывали в 11 детских садах пилотного Печерского района. Сейчас успешно завершена ее тестовая апробация, поэтому постепенно использование электронного мониторинга детского питания внедрят в детсадах всех районов столицы.

«В рамках реализации социальных инициатив Президента Украины в столице продолжается активная работа по расширению сети дошкольных учебных заведений и обеспечению доступа каждого ребенка к дошкольному образованию. Кроме того, одним из приоритетных направлений для киевского дошкольного образования является решение проблемы организации питания детей. Чтобы унифицировать весь процесс, было решено ввести программное обеспечение мониторинга питания детей в дошкольных учебных заведениях. Результаты апробации программы свидетельствуют об абсолютных преимуществах и новых возможностях. Кроме того, мы планируем централизовать формирование меню для всех детских садов Киева, что позволит перейти на централизованную закупку и снабжение продуктами всех детсадов города», – отметил Корж.

В Департаменте образования и науки, молодежи и спорта информируют, что программа мониторинга питания в дошкольных учебных заведениях является многоуровневой и предусматривает работу как в детских садах, так и в управляющих учреждениях. К основным функциям программы на уровне детского садика относятся: формирование ежедневного и перспективного меню, ведение учета и контроля за снабжением и остатками продуктов, подсчет и контроль за выполнением норм относительно суммарных значений по белкам, жирам, углеводам, которые получают дети, мониторинг посещения детского садика, формирование основных отчетных форм для упрощения и уменьшения бумажной работы. Разработанная программа будет единой для всех детских садов – это удовлетворит все требования работников детских садов как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения удобства использования.

Кроме того, завершающим этапом системы «Электронный детский садик» станет технологическая карточка дошкольного учебного заведения. Ее разработку начнут в следующем 2014 году. По словам специалистов профильного департамента, электронная карточка детсада будет содержать информацию об инвентаризации технологического имущества, в частности, прачечной, пищеблока и кладовки, а также о проведении текущих ремонтов в заведении.