В центре Львова упал балкон, травмирована женщина-прохожая

В центре Львова в результате обрушения одного из балконов дома была травмирована женщина-прохожая.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 24 сентября в 14.20 со второго этажа дома по улице Шолом-Алейхема, 17 (дом времен польской застройки и Австро-Венгрии) упал фрагмент балкона размером 25х30 см, травмировавший 25-летнюю львовянку, которая в это время проходила под ним. Женщина с травмой голові была госпитализирована в нейрохирургическое отделение коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова.

Обстоятельства происшествия выясняются.