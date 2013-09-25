В Крыму объявили штормовое предупреждение

Крымское управление ГСЧС на сегодня объявило штормовое предупреждение в регионе из-за сильных дождей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Крыму.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, 25 сентября в Крыму местами сильные ливни.

В свою очередь, крымская Госавтоинспекция призвала водителей автомобилей быть максимально внимательными на мокрой дороге, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября из-за ливней на 25-й километр дороги «Ялта-Севастополь» сошел селевой поток площадью 15 на 40 метров и объемом 16 кубометров, жертв не было. Грязь с трассы убирали спасатели и работники дорожных предприятий.