В Ивано-Франковске поставлена новая установка по очистке воды

В Ивано-Франковске коммунальное предприятие «Ивано-Франковскводоэкотехпром» на станции аэрации ввело в эксплуатацию современную установку для очистки воды.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, в открытии установки принял участие вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, который находится на Прикарпатье с рабочей поездкой.

На станции аэрации установлена новая современная установка для очистки воды, а также лабораторное оборудование для поиска истоков и химического анализа жидкостей. На очереди второй этап проекта — строительство линии утилизации ила с добычей биогаза.

Всемирный банк является источником финансирования этого проекта по программе «Развитие городской инфраструктуры в Украине». Общая стоимость обоих этапов проекта составляет почти 11 млн. долларов США.

На совещании по обсуждению реализации проектов в Украине при участии Всемирного банка вице-премьер-министр Вилкул также отметил, что правительством проводится системная работа по привлечению средств международных финансовых организаций для реализации проектов по модернизации ЖКХ. По его словам, сейчас в 14 городах Украины реализуется проект Всемирного банка «Развитие городской инфраструктуры», стоимость которого 140 млн. долларов США.

«Сегодня мы запустили пусковой комплекс станции аэрации для очистки воды (механической и биологической) в Ивано-Франковске, - сказал Вилкул. - Это решит экологическую проблему - очистку сточных вод города Ивано-Франковска перед их сбросом в реку Быстрица вблизи села Ямница».

Справка УНИАН. Целью деятельности коммунального предприятия "Ивано-Франковскводоэкотехпром" является обеспечение стабильности работы систем водоснабжения и водоотвода, обслуживаник дождевой канализации, озера, фонтанов, прокладка и ремонт сетей, снижение производственных расходов.

Источником водоснабжения г. Ивано-Франковская являются поверхностные воды двух горных рек: Быстрицы Солотвинской и Быстрицы Надворнянской – мощностью 90 тыс. куб. м в сутки, на которых расположено два водозабора: Солотвинский и Надворнянский. На балансе предприятия находятся канализационные очистительные сооружения полной биологической очистки мощностью 145,0 тыс. куб. м в сутки, которые находятся в с. Ямница.

Протяженность канализационных сетей – 264 км, дождевых сетей – 184 км, водопроводных сетей – 521 км. Количество жилых домов, оборудованных средствами учета воды — 560. На предприятии работают 725 работников, в т.ч. 180 инженерно-технических работников и 545 рабочих.