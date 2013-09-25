На Запорожье 39 "скорых" оборудовали «тревожными кнопками»

В Запорожской области 39 автомобилей скорой помощи оборудовали «тревожными кнопками».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, вчера в запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф состоялась презентация функционирования «тревожной кнопки» в автомобилях скорой помощи.

По словам директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Виталия Казеки, из-за участившихся многочисленных нападений на медиков председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Пеклушенко дал задание оснастить автомобили скорой помощи «тревожными кнопками» вызова охраны. Ими уже оборудовано 39 автомобилей скорой помощи. До конца октября все 153 машины области будут оснащены такими устройствами для оперативной связи с милицией.

Запорожская область станет первой в Украине, где санитарные автомобили полностью будут оснащены «тревожными кнопками».

«Тревожная кнопка» состоит из брелка, находящегося у врача скорой помощи, и кнопки вызова службы охраны, вмонтированной в панель автомобиля. Сигнал вызова может поступать как из кабины санитарного транспорта, так и дистанционно. В случае необходимости медики могут беспрепятственно подавать сигнал тревоги, находясь на расстоянии от машины 200 метров. Кроме того, автомобиль скорой помощи оснащен системой GPS-навигации. Оператор пульта охраны определяет адрес, откуда поступил сигнал, и направляет по нему ближайшую группу реагирования Государственной службы охраны, которая прибывает на место за 3- 5 минут.

Справка УНИАН. 24 мая 2013 года психически больной житель города Запорожье вызвал бригаду «скорой», а когда медицинские работники прибыли на место, он облил их кислотой и напал на них с бытовым ледоколом. В результате погибла 29-летняя беременная фельдшер, врач-кардиолог и второй фельдшер попали в больницу.

15 июня 2013 года в Ленинском районе города Запорожье двух работников бригады скорой медицинской помощи избил пьяный пациент.