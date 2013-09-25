В столице начнет работу 15-ый детдом семейного типа

В Днепровском районе Киева ко дню усыновления, которое отмечается 30 сентября, будет открыт 15-й детский дом семейного типа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Службы по делам детей Николая Кулебу.

По его словам, до конца текущего года запланировано открытие в целом 3 новых детских домов семейного типа, а в будущем году в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины планируется открытие еще 5 таких учреждений. Кулеба заметил, что это позволит обеспечить семейными формами воспитания до 90% осиротевших детей.

По его информации, численность детей-сирот и детей, лишенных родительской попечения, в Киеве имеет устойчивую тенденцию к уменьшению. В течение последних двух лет число осиротевших детей в столице уменьшились почти на 6%: из 2533 детей в 2010 году до 2389 детей в 2013 году. Показатель обеспечения осиротевших детей семейными формами в Киеве значительно выше, чем средний в Украине: 87% – в Киеве, 80% – в Украине на конец 2012 года.

“Киев сегодня является одним из лидеров в этом показателе в государстве. При постоянном уменьшении детей, которые могут быть усыновлены, в столице ежегодно усыновляют более 130 детей. Кроме того, в течение последних лет в Киеве национальное усыновление значительно преобладает над межгосударственным», – сказал Кулеба.

В Службе по делам детей информируют, что в настоящее время в государственных учреждениях находится 228 осиротевших детей в возрасте до 18 лет, в 2010 году их было около 400 человек. Каждый третий ребенок-сирота находится в учреждениях социальной защиты – домах-интернатах для детей-инвалидов. Более половины детей – 53% – инвалиды детства. Это дети, имеющие преимущественно тяжелые врожденные недостатки развития, синдром Дауна, ВИЧ-статус, ВИЧ-контакт, гепатит С и другие. Детям этой категории жизненно необходимы долговременные курсы лечения, основная масса болезней требуют с рождения специализированных курсов реабилитации, обучения и социализации. Специалисты утверждают, такие дети требуют отдельных подходов в обеспечении их семейными формами воспитания.

В КГГА отмечают, что впервые в 2013 году введено предоставление из городского бюджета дополнительной материальной помощи семьям, воспитывающим ребенка-сироту с инвалидностью. Так, около 120 детей ежемесячно получают дополнительную материальную помощь из городского бюджета в размере от 900 до 1200 грн.