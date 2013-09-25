В Одессе горел бар, никто не пострадал

В Малиновском районе Одессы 24 сентября горел бар.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, около 23.00 в службу «101» Одессы поступило сообщение от охранника о том, что по улице Академика Филатова в помещении одноэтажного бара «Шансон» начался пожар.

Спасатели прибыли на место вызова, но сразу приступить к тушению пожара не смогли, поскольку помещение находилось под напряжением.

«Когда сотрудники районной электросети обесточили объект, пожарные приступили к ликвидации пожара – горела внутренняя обшивка кухни. В ней были 2 газовых баллона, но благодаря оперативным действиям спасателей взрыва не произошло. Из-за позднего время кафе было закрыто, посетителей в помещении не было, дверь открыл охранник», - сообщили в отделе.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.