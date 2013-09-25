Запорожье: задержали грузовик с вытекающим взрывчатым веществом

В Запорожской области инспекторы ГАИ задержали грузовик с вытекающим динитротолуолом — опасным взрывчатым веществом.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела профилактики УГАИ ГУ МВД в Запорожской области Андрей Топчий.

Факт вытекания динитротолуола - токсического взрывчатого вещества шестого класса опасности — был выявлен 24 сентября около 22.00 на трассе Одесса-Новоазовск инспекторами поста ГАИ в районе с. Луначарское.

«Инспекторы остановили автомобиль, оборудованный для перевозки опасных грузов, и при осмотре машины выявили течь: в соответствии с документацией происходило вытекание на дорогу динитротолуола – вещества токсичного и взрывоопасного, классифицирующегося, как вещество шестого класса опасности», - рассказал Топчий.

По его словам, в связи с установлением факта вытекания на проезжую часть взрывоопасного вещества, дорога была частично перекрыта, а грузовик, осуществлявший перевозку, отконвоирован на безопасное расстояние (стационарный пост, на котором он был остановлен, находится в 100 метрах от двух АЗС), на место происшествия вызваны спасатели МЧС.

По данным помощника начальника ГУ ГСЧС региона Юлии Барышевой, спасатели уже ликвидировали течь и провели работы по устранению последствий произошедшего на проезжей части.

Обстоятельства и причины разгерметизации транспортной емкости для перевозки особо опасных грузов устанавливаются.