В аэропорту Симферополя обнаружили радиационные часы

Пограничники совместно с таможенниками обнаружили в аэропорту «Симферополь» часы, радиационный фон которых в 3,6 раза превышал допустимую норму гамма-излучения.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время оформления пассажиров рейса Симферополь – Москва сработала система контроля над перемещением радиоактивных веществ «Янтарь». Работники аэропорта вместе с представителями экологической службы установили, что источником гамма-излучения являются корабельные часы, которые находились среди вещей одного из пассажиров. Владельцем часов оказался гражданин России, который объяснил, что приобрел вещь на рынке в Алуште. Часы были изъяты представителями экологической службы.